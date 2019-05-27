شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع اللايتكوين للجلسة الخامسة على التوالي للأعلى لها في قرابة عام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت اللايتكوين بما يفوق الواحد بالمائة أو بقرابة 1.5$ اليوم الاثنين لنشهد الأعلى لها منذ العاشر من حزيران/يونيو الماضي مع استكملها لمسيرات الأسابيع الأربعة الماضية في تحقيق المكاسب في ظلال استعادة العملات الرقمية المشفرة لاهتمام المستثمرين خلال العام الجاري بعد أن تكبدت العام الماضي خسائر موسعة في أعقاب أفضل أداء سنوي لها في عام 2017.

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وفي تمام الساعة 05:59 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 1.29% إلى مستويات 114.20$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 112.98$ بعد أن حققت الأعلى لها في قرابة عام عند 116.00$، بينما حققت الأدنى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 111.49$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية لخامس أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة نحو 6.99$ مليار.

هذا وقد حققت اللايتكوين مكاسب بقرابة 19% خلال الأسبوع الماضي، لتعكس رابع مكسب أسبوعية لها على التوالي، وتوضح حالياً مكاسب شهرية تفوق 55% لتعد بصدد أفضل أداء شهري لها منذ كانون الأول/ديسمبر من عام 2017، حينما حققت مكاسب فاقت 164% وأظهرت آنذاك أفضل أداء شهري لها على الإطلاق، كما تعد بصدد خامس مكاسب شهرية لها على التوالي، لتعكس أطول مسيرات مكاسب شهرية لها في عامين.