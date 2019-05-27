شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأدنى لها في عامين أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى لها منذ 19 من أيار/مايو من عام 2017 أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل اقتصاديات منطقة اليورو في مطلع هذا الأسبوع ومع تغيب السوق الأمريكي اليوم الاثنين بسبب عطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة.

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في تمام الساعة 05:27 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 1.1211 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1199، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1215، بينما حقق الأدنى له عند 1.1190، مع العلم أن الزوج اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.1203، وذلك قبل أن يفتتح تداولات الأسبوع على فجوة سعرية هابطة.

هذا وقد تابعنا أمس الأحد انقضاء فعليات انتخابات البرلمان الأوروبي على 751 مقعد والذي من المرتقب أن نشهد أول انعقاد له عقب الكشف عن نتائج الانتخابات بشكل رسمي لاحقاً، في الثاني من تموز/يوليو المقبل وذلك وسط أظهر النتائج الأولية للانتخابات بأن الأحزاب التي كانت تطالب بفرض قيود على المهاجرين للاتحاد الأوروبي والحد من نفوذ الاتحاد الأوروبي على الدول الأوروبية لم تحرز أي تقدم يذكر.