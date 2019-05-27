شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يضاعف من خسائره – تحليل صباحي – 27-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وسط سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -2.00% بما يعادل -170.97 نقطة ، أمام استمرار توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية . ولهذا نحن نتوقع استمرار انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 8000.00 ، طيلة ثبات المقاومة 8677.73 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8189.98 ومستوى المقاومة 8677.73 . Advertisements عدد أسهم الشركات الرابحة 21 عدد أسهم الشركات الخاسرة 161 عدد أسهم الشركات الثابتة 7 عدد أسهم الشركات المتداولة 189

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