شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الذهب من الأدنى لها في أربعة أسابيع مع الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأدنى لها منذ الثاني من أيار/مايو الجاري وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى له منذ 16 من أيار/مايو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وذلك مع تغيب السوق الأمريكي اليوم الاثنين بسبب عطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة.

في تمام الساعة 03:37 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 آب/أغسطس القادم 0.17% لتتداول حالياً عند 1,291.90$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,289.20$ للأونصة، وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 97.56 مقارنة بالافتتاحية عند 97.57.

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هذا وتتوجه أنظار المستثمرين إلى تطورات النزاعات التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين اكبر اقتصاديان في العالم وذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ثالث أكبر اقتصاد في العالم اليابان في أعقاب أعربه مؤخراً عن كون طوكيو "كانت لها ميزة كبيرة" على واشنطون "لسنوات عديدة"، وتطرقه لكون الطرفين "يتقربان" من التوصل لصفقة تجارية من شأنها معالجة العجز التجاري لبلاده.

ويذكر أن الممثل التجاري للولايات المتحدة نوه مؤخراً لكون العجز التجاري الأمريكي بلغ العام الماضي 2018 نحو 56.8$ مليار مع اليابان، وتأتي زيارة الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين لليابان وسط تهديد الإدارة الأمريكية بعرض تعريفات جمركية ضد شركات صناعة السيارات اليابانية والأوروبية، بخلاف ذلك، تتابع الأسواق أيضا حالياً عن كثب النتائج الأولية لانتخابات البرلمان الأوروبي وما لها من تابعيات على الاتحاد الأوروبي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا أعلن وزارة المالية الروسية الأسبوع الماضي عن كون إنتاج روسيا (ثالث أكبر منتج للذهب عالمياً) من الذهب خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام ارتفع إلى 58.12 طن متري مقارنة بنحو 51.61 في نفس الفترة من العام الماضي 2018، وسط أفادت الوزارة بأن الإنتاج خلال الربع الأول الماضي تضمن 45.95 طن متري من الذهب المستخرج من المناجم مقارنة بنحو 39.78 في الربع الأول من العام السابق.