شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء وسط ضعف مستويات السيولة على أعتاب تغيب السوق البريطاني والأمريكي بسبب عطلات هناك اليوم الاثنين، وشهدت كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والاسترالية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية ارتفاعاً، بينما تراجعت كل من مؤشرات الأسهم الصينية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج.

ويأتي ذلك في ظلال تسعير المستثمرين لتطورات النزاعات التجارية بين واشنطون وبكين وبالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ثالث أكبر اقتصاد في العالم اليابان في أعقاب أعربه مؤخراً عن كون طوكيو "كانت لها ميزة كبيرة" على واشنطون "لسنوات عديدة"، وتطرقه لكون الطرفين "يتقربان" من التوصل لصفقة تجارية من شأنها معالجة العجز التجاري لبلاده.

ويذكر أن الممثل التجاري للولايات المتحدة نوه مؤخراً لكون العجز التجاري الأمريكي بلغ العام الماضي 2018 نحو 56.8$ مليار مع اليابان، وتأتي زيارة الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين لليابان وسط تهديد الإدارة الأمريكية بفرض تعريفات جمركية ضد شركات صناعة السيارات اليابانية والأوروبية، بخلاف ذلك، تتابع الأسواق حالياً عن كثب النتائج الأولية لانتخابات البرلمان الأوروبي وما لها من تابعيات على الاتحاد الأوروبي.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.38% ليربح 5.83 نقطة ويصل إلى المستوى 1,547.04، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.31% ليربح هو الأخر 65.54 نقطة ويصل إلى المستوى 21,182.76.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تراجعاً خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.53% ليخسر 19.00 نقطة ويصل إلى المستوى 3,574.91، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.29% ليخسر هو الأخر 8.31 نقطة ويصل إلى المستوى 2,844.68.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.53% ليخسر 145.57 نقطة ويصل إلى المستوى 27,208.36، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.05% ليربح 1.00 نقطة ويصل إلى المستوى 2,046.31.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.44% ليخسر 45.33 نقطة ويصل إلى المستوى 10,177.03، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.07% ليربح 4.36 نقطة ويصل إلى المستوى 6,460.40.