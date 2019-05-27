شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار النيوزيلندي من الأدنى له في سبعة أشهر أمام نظيره الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى له منذ 26 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد النيوزيلندي في مطلع هذا الأسبوع ومع تغيب السوق الأمريكي اليوم الاثنين بسبب عطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة.

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في تمام الساعة 02:20 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 0.6555 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6543 والتي تعد أدنى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 0.6559، مع العلم أن الزوج اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.6553، وذلك قبل أن يفتتح تداولات الأسبوع على فجوة سعرية هابطة.

هذا ويتطلع المستثمرين للكشف غداً الثلاثاء عن التقرير النصف سنوي للاستقرار المالي من قبل بنك نيوزيلندا الاحتياطي، وذلك قبل أن نشهد عقد محافظ البنك المركزي النيوزيلندي أدريان أور مؤتمراً صحفياً حيال تقرير الاستقرار المالي وإدلائه بشهادته حيال التقرير أمام لجنة الاختيار للبرلمان النيوزيلندي في ولنجتون، وذلك في أعقاب صدور قراءة مؤشر الثقة بالأعمال من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية للشهر الجاري.