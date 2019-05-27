شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يفقد مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 27-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاحد أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 4774 نقطة، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 4823 نقطة، ملامسا به مستوى المقاومة الحالي عند 4800 نقطة، وبالتزامن مع ملامسة المؤشر لمتوسطه المتحرك لـ 10 يوم، لذلك نتوقع ان ينخفض المؤشر مرة أخرى لمستوى الدعم 4600 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 4850 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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