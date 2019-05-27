شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يخسر مكاسب الخميس الطفيفة -تحليل صباحي- 27-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر المؤشر مكاسبه الطفيفة التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق امس الاحد منخفضا عند مستوى 2581 نقطة، في ظل استمرار تذبذب المؤشر صعودا وهبوطا، ويتداول المؤشر حاليا في اتجاه عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 2630 ومستوى 2510 وسوف يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين المذكورين. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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