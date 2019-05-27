شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) مازال الأداء سلبي -تحليل صباحي- 27-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال المؤشر يتداول في اتجاه هابط على المدى القصير، حيث اغلق امس الاحد أولى جلسات الأسبوع الحالي منخفضا عند مستوى 9697 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، كما تعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية استمرار الأداء السلبي للمؤشر، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق المؤشر لمستوى 9650 نقطة، فسيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 9400 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

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