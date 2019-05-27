شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة السعودية بختام التعاملات وسط صعود 18 قطاعا على رأسها التأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.26% رابحاً 21.78 نقطة ليغلق عند مستوى 8381.97 نقطة، فيما تراجع السوق الموازية-نمو بنسبة 1.47% خاسراً 50.88 نقطة ليغلق عند مستوى 3413.59 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 116.4 مليون سهم بقيمة 3.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 98 شركة، فيما تراجعت 72 شركة. Advertisements وارتفع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.76%، تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.04%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.53%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.47%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.36%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.34%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.27%. وجاء سهم "أنابيب السعودية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.97%، تلاه صافولات بنسبة 5.90%، ثم بوبا العربية بنسبة 5.29%، فيما تصدر سهم "معادن" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.55% ثم الجوف بنسبة 4.29%، ثم باتك بنسبة 3.97%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع بورصة السعودية بختام التعاملات وسط صعود 18 قطاعا على رأسها التأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.