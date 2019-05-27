شكرا لقرائتكم خبر عن المكتب التجارى فى جدة: 71 مليون دولار صادرات مصر من البصل للسعودية 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مكتب التمثيل التجاري المصري في جدة، أن الصادرات المصرية من البصل إلى المملكة العربية السعودية خلال عام 2018 بلغت قيمتها حوالي 71 مليون دولار أمريكي، وينتظر أن تنمو هذه المعدلات بعد النجاح في رفع الحظر المؤقت على تصدير البصل.

وأضاف المكتب، أن الجهات المصرية بذلت جهودا تفاوضية كبيرة تمخض عنها إعلان وزارة البيئة والمياة والزراعة السعودية بتاريخ 26/5/2019 رفع الحظر المؤقت السابق فرضه على استيراد البصل من مصر في يناير 2019 .

وتابع، أن المكتب التجاري برئاسة الوزير المفوض التجاري عمرو هزاع شارك بالاجتماع الذي عقد بالرياض في أبريل الماضي بين الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونظيره السعودى، وهو ما كان له أثر إيجابي، في استصدار هذا القرار، خاصة بعد موافقة مصر على تطبيق عدد من الإجراءات والشروط في منظومة الفحص والمُتابعة لضمان سلامة صادرات مصر للمملكة من بنود الخضروات والفواكة.