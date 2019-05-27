شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة الملابس الجاهزة" تشكل هيئة مكتب ومجلس إدارة الغرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اتحاد الصناعات المصرية الاجتماع الإجرائي (مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات) وذلك لاختيار الرئيس والوكيلين وأعضاء هيئة المكتب، فضلاً عن ممثل الغرفة في مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.

وحضر المجلس بكامل أعضائه المنتخبين والمعينين، وأسفرت الجلسة عن انتخاب محمد عبد السلام رئيساً لمجلس إدارة الغرفة بالتزكية، كما تم اختيار محمد قاسم عبد الحي ممثلاً للغرفة في مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.

كما تم اختيار كل من حمدي الطباخ ومحمد فؤاد محمد الصياد كوكيلين للغرفة، وسامر سمير سامي وهاني عبد الله سلام عضوين بهيئة المكتب، وبذلك تكون هيئة مكتب الغرفة قد تكونت.

وقالت الغرفة، إنها ستمارس أعمالها في ظل مجلس إدارتها الجديد اعتباراً من تاريخ 26/5/2019 وفوض مجلس إدارة الغرفة هيئة المكتب في ترتيب الدعوة لعقد جمعية عمومية للغرفة في أقرب وقت، يتم خلاله طرح برنامج عمل الغرفة للفترة المتبقية من عمر الدورة الحالية لاتحاد الصناعات المصرية، ولاختيار مراجع حسابات للغرفة وفقاً للإجراءات المعتمدة.