شكرا لقرائتكم خبر عن التمثيل التجارى يعرض مزايا الاستثمار بمصر لقطاع المنسوجات بمنتدى الاستثمار الصينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مطر الموافي السكرتير الأول التجاري بمكتب التمثيل التجاري المصري في شنغهاي في منتدى الاستثمار الخارجي الصيني في مجال المنسوجات والذي أقيم 22 مايو الجارى تحت رعاية المجلس الصيني للمنسوجات CCCT ، كما شارك في المنتدى أيضا الدكتور أشرف الربيعي رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة بوزارة التجارة (QIZ) .

وقدم الوفد المصري عرض عن مزايا الاستثمار في مصر في قطاع المنسوجات والمتمثلة في وفرة العمالة المدربة وقرب مصر من الأسواق الأوروبية والعالمية فضلا عما لمصر من تاريخ معروف في هذه الصناعة، وأخيرا تم عرض رؤية مصر لتطوير قاعدتها الصناعية وفق استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 خاصة في مجال صناعة المنسوجات والملابس.

واستغل المكتب هذا المناسبة وقام بتنظيم زيارة لمسئولي شركة HANDAGROUP وهي من الشركات الرائدة في صناعة المنسوجات إلى القاهرة لعقد لقاءات مع وحدة المناطق الصناعية المؤهلة وكذا مع الهيئة العامة للاستثمار بغرض دراسة إنشاء مصنع للشركة في مصر.