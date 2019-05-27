أسعار الذهب ترتفع في مصر بعد وصولها عالميا لأعلى مستوى خلال 10 أيام

مصراوي

سجلت أسعار الذهب في مصر صعودًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث زاد سعر الجرام جنيهًا واحدًا مقارنة بمستواه أمس الأحد، وذلك بعد وصولها عالميا لأعلى مستوى في 10 أيام.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 603 جنيهات مقابل 602 جنيه أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 517 جنيهًا، وعيار 24 نحو 689 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 4824 جنيهًا.

وعالميًا، لامس الذهب أعلى مستوى فيما يزيد على أسبوع، اليوم الاثنين، نتيجة مخاوف من حرب...