شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى فى ختام تعاملات الاثنين بضغوط هبوط أسهم العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالية، فى ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.26% خاسرا 6.76 نقطة، ليغلق عند مستوى 2575.04 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى ختام تعاملات اليوم 81.8 مليون سهم، مُحقّقة ما قيمته 124.4 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2429 صفقة على 32 سهما، وارتفع 11 سهما، فيما انخفض 20 سهما، واستقر سهم واحد.

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وتراجعت 6 قطاعات فى بورصة دبى، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.17%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.71%، وقطاع الاستثمار بنسبة 0.51%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.25%، وقطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 3.19%، وقطاع السلع بنسبة 1.84%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 6.42%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 6.16%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 8.89%، ثم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 4.60%.