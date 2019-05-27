تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء. وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 13944 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 2096 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 17358 نقطة. Advertisements كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 602 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 1536 نقطة.

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