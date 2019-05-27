شكرا لقرائتكم خبر عن منظمون: إكسبو دبى 2020 سيجتذب 11 مليون زائر أجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال منظمون في مقابلة إن دبي قد تجتذب 11 مليون زائرا أجنبيا إلى معرض إكسبو 2020، مما سيعطي دفعة كبيرة لقطاع السياحة في الإمارة.

وسيشكل الأجانب نحو 71% من إجمالي عدد الزائرين المتوقع للمعرض الذي تستضيفه دبي، الوجهة الرائجة بالفعل والتي اجتذبت 15.9 مليون سائح في 2018.

ويبدأ المعرض في أكتوبر 2020 ويستمر ستة أشهر، ومن المتوقع بحسب دراسة مستقلة أجرتها شركة التدقيق والاستشارات المالية إرنست آند يونج أن يسهم بواقع 122.6 مليار درهم (33.4 مليار دولار) في اقتصاد الإمارات العربية المتحدة بين 2013 و2031.

وقال أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري لرويترز إن أعمال البناء المرتبطة بإكسبو اكتملت بنسبة 67.5 % وإن جميع المشروعات الرئيسية في سبيلها للانتهاء بنهاية العام.

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ومن بين 192 دولة مشاركة، تبني 81 دولة الأجنحة الخاصة بها وتستأجر 111 دولة أجنحة يشيدها إكسبو.

وقال منظمون إن إيران وإسرائيل وقطر ستشارك في المعرض وستشيد كل منها الجناح الخاص بها، ولا توجد علاقات رسمية بين إسرائيل والإمارات لكن الدولتين تشتركان في مخاوفهما إزاء إيران.

ولم تعلن قطر مشاركتها رسميا، وامتنع مكتب الاتصال الحكومي عن الرد حتى الآن على طلب للتعليق.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيو 2017، متهمين الدوحة بدعم الإرهاب، وتنفي قطر هذه المزاعم.

وقال سانجيف خوسلا نائب رئيس المبيعات والتسويق "إكسبو هو، وبكل تأكيد فيما يخصنا، حدث غير سياسى.. إنه حدث عالمي، حدث للعالم، كان ذلك التزامنا حين قدمنا عرضنا وفزنا، أن ندعو العالم إليه ونحن ملتزمون بكلمتنا".