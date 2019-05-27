- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يبحث عن عزم إضافي– تحليل -27-5-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر النحاس مؤخرا لتقديم ارتداد إيجابي لحظي مقتربا بذلك من الحاجز المتمركز عند 2.7200 محاولا بذلك اكتساب عزم سلبي جديد ليدعم الاستمرارية السلبية المقترحة سابقا, ففي حال ثبات الحاجز الحالي نتوقع بدء تشكيله لتداولات سلبية قوية ليضغط من خلالها على دعم القناة الصاعدة والممتد حاليا نحو 2.6300 تقريبا.
نود التنويه إلى أن اندفاع السعر فوق مستوى 2.7200 وتقديمه لإغلاق إيجابي, فإن ذلك سيعمل على تأجيل الهجوم السلبي وليضطر لتجديد التصحيح الإيجابي مع توفر فرصه للوصول نحو 2.8000.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7200 و 2.6300
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر سعر النحاس يبحث عن عزم إضافي– تحليل -27-5-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.