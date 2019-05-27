الباوند مقابل الين يلتقط أنفاسه- تحليل - 27-5-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل سعر الزوج مؤخرا بكسر الدعم الإضافي المتمركز عند 138.40 ليجبره ذلك على التقاط أنفاسه بتشكيل ارتداد تصحيحي صاعد وتسجيله لمستوى 139.50, لن يؤثر هذا التصحيحي الإيجابي على المسار الرئيسي الهابط ما لم يتم تجاوز الحاجز المستقر عند 140.40 وليدعونا ذلك لانتظار تجميعه لعزم سلبي جديد ليزيد من فرص تحقيق الكسر المطلوب خلال الفترة القريبة. مما سبق, سنبقى على ترجيحنا الهابط ولننتظر تجميع السعر لعزم سلبي جديد ولنذكر بتشكيل مستوى 137.10 للهدف السلبي التالي في حال تحقيقه للكسر المطلوب. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 140.40 و 138.40 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الهابط

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