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شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين لا يزال محصورا- تحليل - 27-5-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر الزوج بانحصاره المتكرر ما بين المقاومة الإضافية المستقرة عند 123.50 والدعم الإضافي المتمثل حاليا بمستوى 122.00, لذلك سنبقى على الحياد خلال الفترة القريبة لحين تحقيق السعر لكسر الدعم الحالي ليزيد ذلك من فرص استئناف الهجوم السلبي والذي يستهدف بدوره مستوى 121.20 وصولا نحو 120.30.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 123.50 و 122.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي لحين تحقيق الكسر
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