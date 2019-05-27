شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا, سهم كارفور يستسلم لسلبية المتوسط-تحليل - 27-5-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل سعر السهم بتجاوز محور المتوسط المتحرك 55 ليستمر ذلك بتشكيل مقاومة إضافية بارتكازه عند 17.85 وليجبره مؤخرا على تشكيل ارتداد سلبي نحو مستوى 16.63, نتوقع حاليا تشكيل السعر لموجات سلبية جديدة ليتكبد بذلك خسائر إضافية بانجذابه نحو 16.05 ومن ثم ليحاول الوصول للدعم المحوري الممتد نحو 15.50.

كذلك تحرر مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء, ينهي الفرص الإيجابية أمام السعر وليعلن باكتسابه لعزم سلبي جديد عن استعداده لاستئناف التذبذب السلبي لحين الوصول نحو المحطات السلبية المقترحة سابقا.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما 17.30 و 16.05

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط