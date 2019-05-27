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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الداش كوين يلامس الهدف الثاني – تحليل - 27-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر الداش كوين صعوداً ليتمكّن من تحقيق هدفنا الثاني المنتظر عند 165.73، ويجري محاولات لاختراقه الآن، مما يدعم فرص امتداد الموجة الصاعدة على المدى القصير، ونتوقع التوجه نحو 176.65 كمحطة رئيسية تالية.
وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 159.00 يمثل شرط أولي لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 153.00 والمقاومة 176.65
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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