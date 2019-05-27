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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يحقق مكاسب قوية – تحليل - 27-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر اللايتكوين بإيجابية قوية الآن ليتجاوز أهدافنا الرئيسية المشار لها في تقاريرنا الأخيرة ويلامس مقاومة القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، وقد يجري اختباراً لأرضية الدعم التي شكّلها فوق مستوى 107.05 المخترق سابقاً قبل استئناف الموجة الصاعدة من جديد.
وبالتالي، سيبقى الاتجاه الإجمالي الصاعد مرجحاً خلال الفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 107.05، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يمتد ليصل إلى 120.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 107.05 والمقاومة 117.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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