شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يفعّل النموذج الصاعد – تحليل - 27-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الإيثريوم باختراق مقاومة المثلث المتماثل الذي يظهر بالرسم البياني أعلاه ليحصل على حافز إيجابي قوي يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، فاتحاً الطريق أمام التوجه نحو مستوى 300.00 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية. وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات فوق 249.00 والأهم فوق 225.00. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 250.00 والمقاومة 285.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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