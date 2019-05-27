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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يحقق الهدف الممتد – تحليل - 27-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر البتكوين صعوداً بشكل حاد لينجح بتحقيق هدفنا الثاني المنتظر عند 8800.00 ويستقر قربه الآن، ونعتقد بأن الطريق مفتوح لمواصلة تحقيق المكاسب خلال الجلسات القادمة، حيث ينتظم السعر داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار اختبار مستويات 9000.00 ثم 9350.00 كمحطات رئيسية تالية.
وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 8328.80 يمثّل الشرط الأول لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 8500.00 والمقاومة 9000.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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