شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يجتاز الهدف الأول – تحليل - 27-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الين بكسر مستوى 109.44 والثبات بإغلاق يومي دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 108.80 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع الإشارة إلى أن استمرار الانخفاض المتوقع يشترط الثبات دون مستوى 110.08.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.80 والمقاومة 109.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط