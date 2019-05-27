شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء في التداولات بسبب عطلة الأسواق المالية – 27-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تظهر العملات الرئيسية والسلع تداولات ضعيفة وضيقة النطاق متأثرةً بعطلة الأسواق المالية لدى أغلب البنوك، مما يبقي على السيناريوهات المقترحة في تقاريرنا الأخيرة قائمة كما هي دون تغيير، وننصح بالاطلاع على تقاريرنا السابقة للتعرف على المستويات المحورية والأهداف المتوقعة خلال الفترة القادمة.

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