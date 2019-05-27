شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة سلامة الغذاء: مهلة 6 شهور لشركات "المياة" لتوفيق أوضاعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألزمت الهيئة القومية لسلامة الغذاء الشركات المنتجة والمعبأة لمياة الشرب بالتسجيل لدى الهيئة، على أن تمنح فترة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها بدءا من أول يوليو المقبل، وذلك في إطار تشديد الرقابة على المياة المعبأة التى يتم تداولها بالأسواق، ولضمان وصول منتج آمن خالي من الملوثات للمستهلك.

وأضحت الهيئة في بيان لها أنه يجوز للشركات المنتجة والمعبأة لمياة الشرب، تداول المياة المعبأة والسابق منحها ترخيص المنتج من معهد التغذية بوزارة الصحة والسكان خلال فترة توفيق الأوضاع.

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وشدد على ضرورة التزام الشركات المنتجة والمعبآة للمياة خلال فترة توفيق الأوضاع، بتغيير رقم الترخيص الخاص"بمنتج المياه المعبآة" واستبدالة برقم ترخيص تداول المنتج للمنشآة(المصنع) والصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورقم ترخيص بئر المياة (الرقم الكودي للبئر) الصادر من وزارة الصحة والسكان.

وأكدت أنه لن يسمح بتداول مياة معبآة بعد فترة السماح من مصانع غير مسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، على أن يكون البئر الجوفي (مصدر المياة) مرخص من قبل وزارة الصحة والسكان.

ونوهت إلى أنه سيتم عمل منشور مشترك مع وزارة الصحة والسكان بأسماء الشركات المنتجة والمعبأة والمصرح لها بتداول منتجاتها بالأسواق وسينشر على موقع الرسمي للهيئة.