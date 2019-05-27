شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة العالمية تعلن مصر الأولى فى تقديم ختم المساواة فى القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت منظمة السياحة العالمية وصحيفة الأمم المتحدة جهود وزارة السياحة لتمكين المرأة فى القطاع، حيث أعلنا مصر الأولي في تقديم ختم المساواة في قطاع السياحة.

وأطلقت وزارة السياحة مبادرة للمساواة بين الجنسين فى قطاع السياحة بالتعاون مع اتحاد الغرف السياحية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى والمجلس القومى للمرأة، وذلك فى إطار تمكين المرأة بالقطاع السياحى.

وللحصول على ختم المساواة يجب القيام بسبع خطوات وهى صياغة إلتزام الشركة بالمساواة بين الجنسين، وإنشاء لجنة للمساواة بين الجنسين، وإجراء تقييم داخلى لسياسات الشركة وممارستها، ووضع تنفيذ سياسة وخطة عمل واسعة للمساواة بين الجنسين لمعالجة الفجوات بين الجنسين التى تم تحديدها أثناء التقييم.

ثم تقوم الشركة بتنفيذ خطة العمل على المساواة بين الجنسين، ثم إجراء مراجعة خارجية على التقدم المحرز والحصول على اعتراف حكومى رسمى وشهادة ختم المساواة، وبمجرد الحصول على ختم المساواة بين الجنسين يتم القيام لمتابعة التقدم والمراجعة المستمرة لضمان الجودة.

وقال أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية أن إطلاق هذا الحدث يأتى بالتزامن مع الذكرى الـ50 لتأسيس اتحاد الغرف السياحية، حيث يسعد الاتحاد أن يتم إطلاق هذه المبادرة فى قطاع السياحة الذى يشهد تطورات كبيرة فى الفترة الأخيرة.

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وقالت وزارة السياحة إن برنامج الإصلاح الهيكلى الذى تم إطلاقه فى نوفمبر الماضى فى محوره الخامس تعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة عن طريق زيادة القوى العاملة النسائية فى قطاع السياحة، من شأن السياحة تمكين المرأة بطرق عدة ولاسيما من خلال توفير فرص عمل مباشرة والعمل على زيادة مستوى الدخل.

وعلى اعتبار أن السياحة هى من القطاعات التى تجذب عددا كبيرا من النساء ورائدات الأعمال، فمبقدورها أن تكون أداة المرأة للإنخراط بشكل كاملة فى المجتمع والريادة فى شتى نواحى الحياة.

ويمكن تحقيق ذلك من خلال ترسيخ مفهوم إدارة التنوع وإطلاق حملات توعوية لمكافحة التحرش، وتجنب التمييز العنصرى عند توظيف وتدريب الموظفين.