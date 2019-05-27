شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بهبوط قطاع الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.45% خاسرا 38.12 نقطة ليصل إلى مستوى 8322.07 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 27.7 مليون سهم بقيمة 845 مليون ريال، وارتفعت أسهم 67 شركة، فيما تراجعت 74 شركة. وتراجع 12 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 1.52%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.25%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.04%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.81%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.45%.

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