شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.35% خاسرة 33.66 نقطة، لتصل إلى مستوى 9663.64 نقطة. وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 8.9 مليون سهم بقيمة 272.7 مليون ريال قطرى عبر 5076 صفقة، وارتفعت 10 أسهم، وانخفض 23 سهما، واستقرت 7 أسهم. وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.86%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.22%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.81%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.65%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.48%، فيما ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.44%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.13%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها العقارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.