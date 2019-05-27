الان تتابع «اس.كيه انوفيشن» تستبدل المكثفات الإيرانية بخامات من روسيا ودول أخرى والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل سيؤول- الخليج 365:
قال مسؤول كبير اليوم الاثنين إن اس.كيه انوفيشن، المالكة لاس.كيه إنرجي أكبر شركة تكرير في كوريا الجنوبية واس.كيه انشيون بتروكيم لصناعة البتروكيماويات، تستبدل المكثفات الإيرانية بنفط خام من دول أخرى من بينها قطر وروسيا.
وقال تشوي نام-كيو الرئيس التنفيذي لاس.كيه انشيون بتروكيم خلال مؤتمر صحفي حصة المكثفات الإيرانية مرتفعة، لكن جرى
استبدالها بنفط خام من روسيا وقازاخستان وقطر وننوع مصادر نفطنا.
وقال تشوي أيضا إن من المتوقع تحسن هوامش التكرير في النصف الثاني، بدعم من الطلب على الديزل قبيل تطبيق المنظمة البحرية الدولية لقواعد تنظيمية مشددة بشأن الوقود البحري في 2020.
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