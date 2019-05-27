الإسماعيلية – السيد فلاح
بدأ التشغيل التجريبى مؤخرًا، لمشروع محور 30 يونيو، وهو طريق تبادلى للطريق الموازى لقناة السويس، والذى يكتب رقمًا جديدًا فى سجل المشروعات القومية العملاقة التى تعكف الدولة على تدشينها، خلال الفترة الأخيرة ضمن خطة التنمية الشاملة 2030.
ويقدم "اليوم السابع"، 10 معلومات عن محور 30 يونيو الجديد.
- بلغت التكلفة الاستثمارية لمشروع محور 30 يونيو، 5.2 مليار جنيه.
- المحور الجديد هو محاذاة مع قناة السويس بين البحرين الأحمر والمتوسط، وهو طريق حر مزدوج بطول 95 كيلو مترًا وعرض 80 مترًا.
- يتكون محور 30 يونيو، من...
كانت هذه تفاصيل خبر 10 معلومات عن محور 30 يونيو الجديد بتكلفة 5.2 مليار جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.