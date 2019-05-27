10 معلومات عن محور 30 يونيو الجديد بتكلفة 5.2 مليار جنيه

الإسماعيلية – السيد فلاح

بدأ التشغيل التجريبى مؤخرًا، لمشروع محور 30 يونيو، وهو طريق تبادلى للطريق الموازى لقناة السويس، والذى يكتب رقمًا جديدًا فى سجل المشروعات القومية العملاقة التى تعكف الدولة على تدشينها، خلال الفترة الأخيرة ضمن خطة التنمية الشاملة 2030.



ويقدم "اليوم السابع"، 10 معلومات عن محور 30 يونيو الجديد.

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- بلغت التكلفة الاستثمارية لمشروع محور 30 يونيو، 5.2 مليار جنيه.

- المحور الجديد هو محاذاة مع قناة السويس بين البحرين الأحمر والمتوسط، وهو طريق حر مزدوج بطول 95 كيلو مترًا وعرض 80 مترًا.

- يتكون محور 30 يونيو، من...