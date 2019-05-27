عقب إلغائها.. مصدر بالسكة الحديد عن تصاريح السفر المجانية: توفر 50 مليون جنيه

كتب – أسامة عبدالكريم:

كشف مصدر في هيئة السكة الحديد، عن الفئات المحرومة من قرار إلغاء تصاريح السفر المجانية التي كانت تصدرها الهيئة.

وقررت وزارة النقل، أمس الأحد، إلغاء كافة تصاريح السفر المجانية للعاملين في هيئة السكك الحديدية ليصبح الركوب في القطارات للمواطنين جميعًا مقابل تذاكر دون تفرقة.

المصدر أكد لـ"مصراوي"، أن القرار يترتب عليه حرمان نحو 15 ألف من العاملين بالهيئة، المستفيدين من التصاريح المجانية بينهم "عمال المزلقانات والإشارة وسائقي القطارات.. وغيرهم"، مضيفًا أن الإلغاء سيوفر للهيئة نحو 50 مليون جنيه.

وأوضح المصدر،...