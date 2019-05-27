شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار مبيعات السيارات الصينية فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الحكومية إن مبيعات السيارات الصينية الجديدة ستبلغ نحو 28.1 مليون سيارة هذا العام دون تغيير عن المستويات المسجلة في 2018.

وقالت شينخوا، استنادا إلى تقرير يصدره بشكل مشترك اتحاد مصنعي السيارات في الصين وأطراف أخرى، أمس الأحد إن مبيعات سيارات الركوب ستبلغ نحو 23.7 مليون سيارة، وهو مستوى مماثل أيضا للمُسجل في العام الماضي.

لكن التقرير قال إن مبيعات السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة من المرجح أن تظل إيجابية وتنمو نحو 27 %، لتسجل 1.6 مليون سيارة من 1.26 مليون سيارة في 2018.

وانكمشت سوق السيارات في البلاد العام الماضي للمرة الأولى في أكثر من عشرين عاما، بسبب ضعف الطلب المحلي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وانخفضت المبيعات الشهرية حتى الآن لعشرة أشهر على التوالي.