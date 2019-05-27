شكرا لقرائتكم محادثات بين "رينو" و"فيات كرايسلر" قد تؤدي إلى اندماج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس - أ ف ب | منذ 10 ساعات في 27 مايو 2019 - اخر تحديث في 26 مايو 2019 / 21:44

تستعد شركتا "رينو" الفرنسية و"فيات-كرايسلر" الإيطالية الأميركية إلى إعلان مشروع تحالف بينهما، يمكن أن يؤدي إلى اندماج بين المجموعتين، بحسب ما أفادت اليوم الأحد مصادر مطّلعة.

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وأفاد أحد هذه المصادر وكالة "فرانس برس"، طالباً عدم كشف هويته، بأن هذه الخطوة بين "رينو" و"فيات-كرايسلر" ستُعلن على الأرجح "خلال ساعات، ربّما غداً الإثنين، قبل بدء تعاملات البورصة" في باريس، مضيفاً أن احتمال "الاندماج" مطروح. وأضاف أن البيان الذي سيصدر سيتطرق إلى "إمكان حصول تقارب بين المجموعتين"، وأن هذا الأمر سيكون "قيد الدرس" إلى جانب احتمال حصول اندماج. وأفاد أحد هذه المصادر وكالة "فرانس برس"، طالباً عدم كشف هويته، بأن هذه الخطوة بين "رينو" و"فيات-كرايسلر" ستُعلن على الأرجح "خلال ساعات، ربّما غداً الإثنين، قبل بدء تعاملات البورصة" في باريس، مضيفاً أن احتمال "الاندماج" مطروح. وأضاف أن البيان الذي سيصدر سيتطرق إلى "إمكان حصول تقارب بين المجموعتين"، وأن هذا الأمر سيكون "قيد الدرس" إلى جانب احتمال حصول اندماج. ويعقد مجلس إدارة رينو اجتماعاً صباح غد الإثنين. وتقيم رينو حالياً شراكة مع الصانع الياباني "نيسان" وتملك حصة نسبتها 43 في المئة في الشركة اليابانية. في المقابل، تملك "نيسان" حصة نسبتها 15 في المئة في الشركة الفرنسية، لكن انعدام التوازن في العلاقة بين الصانعين أدى إلى خلافات تفاقمت بعد توقيف الرئيس السابق لمجلس إدارة تحالف "رينو-نيسان" كارلوس غصن. وأوردت صحيفة "فاينانشل تايمز" أمس السبت بأن المحادثات بين "رينو" و"فيات كرايلسر" أصبحت في مرحلة "متقدّمة" وقد تؤدي إلى قيام "تعاون وثيق" بينهما. وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن المحادثات "متشعّبة" وقد تتطرق إلى قيام شراكة واسعة النطاق بين الطرفين. وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أكثر تحفّظاً، إذ أفادت بأن المحادثات لا تزال في بداياتها ولم تتطرق بعد إلى التفاصيل، مضيفة أنها "قد تنهار" في أي وقت. ولم تشأ "رينو" و"فيات" الإدلاء بأي تعليق رداً على هذه المعلومات.



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