سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم الإثنين

كتب عبد العزيز جمال شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية استقرارا نسبيا أمام الجنيه اليوم الاثنين، بينما يواصل الدولار الهبوط أمام العملة المصرية، وفق آخر تحديث للبنك المركزي المصري. وجاءت الأسعار كالتالي : العملة بيع شراء دولار أمريكى​ 16.8125 16.9125

يورو​ 18.8334 18.9538

جنيه إسترلينى​ 21.3704 21.5059

فرنك سويسرى​ 16.7789 16.8855

100 ين يابانى​ 15.3792 15.4749

ريال سعودى​ 4.4829 4.5098

دينار كويتى​ 55.3316 55.6790

درهم اماراتى​ 4.5771 4.6045

اليوان الصينى​ 2.4363 2.4512

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