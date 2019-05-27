سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم الإثنين

كتب عبد العزيز جمال
شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية استقرارا نسبيا أمام الجنيه اليوم الاثنين، بينما يواصل الدولار الهبوط أمام العملة المصرية، وفق آخر تحديث للبنك المركزي المصري.
وجاءت الأسعار كالتالي :
العملة بيع شراء
دولار أمريكى 16.8125 16.9125
يورو 18.8334 18.9538
جنيه إسترلينى 21.3704 21.5059
فرنك سويسرى 16.7789 16.8855
100 ين يابانى 15.3792 15.4749
ريال سعودى 4.4829 4.5098
دينار كويتى 55.3316 55.6790
درهم اماراتى 4.5771 4.6045
اليوان الصينى 2.4363 2.4512
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