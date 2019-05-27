شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 6 معلومات عن مشروع مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد المشروعات البترولية الجديدة أحد محاور التنمية بصعيد مصر، حيث إنه جار حالياً تنفيذ أكبر مشروعين لتكرير البترول بالصعيد على أرض محافظة أسيوط بإجمالى استثمارات يصل إلى حوالى 2.3 مليار دولار، حيث سيسهم المشروعان الجديدان فى تحقيق الاكتفاء الذاتى لصعيد مصر من المنتجات البترولية المختلفة.

كما يمثلان نموذجاً لمشروعات التكرير المتطورة التى تستخدم وتطبق أحدث التكنولوجيات فى مجال الصناعة لتوفير منتجات بترولية عالية الجودة تواكب متطلبات السوق ويتولى أعمال تنفيذهما شركات مصرية متخصصة فى تنفيذ المشروعات هى إنبى وبتروجت بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة.

وفيما يلى أهم المعلومات عن مشروع مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين التابع لشركة أسيوط لتكرير البترول والتى كانت كالتالى:

1- المجمع الجارى تنفيذه حالياً باستثمارات 450 مليون دولار.

2- المجمع لإنتاج البنزين عالى الأوكتين ستبلغ طاقته الإنتاجية نحو 660 الف طن سنوياً.

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3- بواقع 650 ألف طن بنزين بالإضافة إلى كميات من البوتاجاز وغازات هيدروجين.

4- نسبة تقدم الأعمال فى تنفيذ المشروع بلغت أكثر من 40%.

5- تم الانتهاء من التصميمات الهندسية الأساسية للمشروع وجار تنفيذ التصميمات التفصيلية وأعمال التوريدات والتركيبات لمنطقة العمليات والمرافق والخدمات بالمشروع بواسطة شركتى إنبى وبتروجت بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة.

6- تم تدبير كافة مصادر التمويل للمشروع موزعة ما بين التمويل الذاتى والتمويل من البنوك الوطنية ومؤسسات التمويل الأجنبية.