شكرا لقرائتكم خبر عن 4 إجراءات من وزارة السياحة لزيادة أعداد الإناث العاملين فى القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل وزارة السياحة وفق خطة من أربعة إجراءات تنفيذية بهدف زيادة أعداد الإناث العاملين فى قطاع السياحة، وذلك وفق خطة الإصلاح الهيكلى التى تتبناها الوزارة منذ نوفمبر الماضى.

وتتضمن الخطة التعاون مع كليات السياحة المصرية لتدريب وتأهيل الإناث للعمل، وإلقاء الضوء على دور المرأة الناجح فى المجال السياحى، إضافة إلى التعاون مع المؤسسة الألمانية الدولية لتقديم برامج تدريبية على مكافحة التحرش فى مكان العمل، بالإضافة إلى زيادة مشاركة المرأة فى ورش العمل الخاصة ببناء القدرات.

وأطلقت وزارة السياحة منذ أيام مبادرة للمساواة بين الجنسين فى قطاع السياحة بالتعاون مع اتحاد الغرف السياحية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى والمجلس القومى للمرأة، وذلك فى إطار تمكين المرأة بالقطاع السياحى.

وللحصول على ختم المساواة يجب القيام بسبع خطوات وهى صياغة التزام الشركة بالمساواة بين الجنسين، وإنشاء لجنة للمساواة بين الجنسين، وإجراء تقييم داخلى لسياسات الشركة وممارستها، ووضع تنفيذ سياسة وخطة عمل واسعة للمساواة بين الجنسين لمعالجة الفجوات بين الجنسين التى تم تحديدها أثناء التقييم.