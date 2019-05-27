شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات: مقترحنا بخصوص رسم التنمية مازال قيد الدراسة لدى المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات WE، لـ"الخليج 365"، بشأن رد وزارة المالية بخصوص مقترحات كانت قدمتها الشركة منذ عدة أشهر بديلا لرسم التنمية على خطوط المحمول الجديدة، أن مقترحاتنا مازالت تحت الدراسة لدى وزارة المالية.

وكانت بعض شركات المحمول مثل المصرية للاتصالات واتصالات مصر قد تقدمت بمقترحات لوزارة المالية بخصوص رسم التنمية على خطوط المحمول الجديدة، مشيرين بأنه ساهم فى خفض حجم الاشتراكات، فيما أكدت أورنج وفودافون فى العديد من المناسبات عدم تضررهم من رسم التنمية.

وارتفع عملاء شبكة "وى" خلال الثلاث أشهر الأولى من العام الى 4.2 مليون عميل، حيث كانت الشركة قد وزعت نحو 613 ألف شريحة موبايل we "سيم كارد" على طلاب الصف الأول الثانوى ضمن منظومة تطوير التعليم.

كان تقرير موجز عن مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن شهر فبراير 2019، قد كشف عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى نحو 93.13 مليون، اشتراك بانخفاض طفيف عن شهر يناير 2019، والذى كان قد وصل إلى 93.43 مليون، وبفارق كبير عن فبراير 2018.