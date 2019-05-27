شكرا لقرائتكم "الخدمات" يستحوذ على 67% من السيولة المتداولة في "البحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 7 ساعات في 26 مايو 2019 - اخر تحديث في 26 مايو 2019 / 20:32

عاود المؤشر العام لبورصة البحرين ارتفاعه بنهاية تعاملات اليوم (الأحد) لليوم بنسبة 0.13 في المئة تعادل 1.83 نقطة، صعودا الى 1410.32 نقطة في مقابل 1408.49 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 5.46 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على تراجع 0.24 في المئة ما يعادل 1.83 نقطة الى 748.51 نقطة مقابل 750.34 لليوم السابق، لترتفع خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 9.06 في المئة.



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أما عن الاجماليات، فنجد تراجعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 866 ألف سهم في مقابل 3.3 مليون اليوم السابق بنسبة 74 في المئة، بينما تراجعت القيمة المتداولة الى 235 ألف دينار في مقابل 751 ألف اليوم السابق بنسبة 69 في المئة، نفذت من خلال 40 صفقة في مقابل 85 صفقة بتراجع 53 في المئة.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.74 بليون دينار بزيادة 8.6 مليون دينار نسبتها 0.10 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 11 شركة، ارتفعت شركة واحدة، وهبطت 4 شركات، واستقرت 6 شركات.

وجاء قطاع الخدمات في صدارة البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 158 ألف دينار بحريني، شكلت 67 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 532 ألف سهم، نفذت من خلال 24 صفقة.

وتصدر سهم بتلكو البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 135 ألف دينار، نسبتها 58 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 408 الاف سهم.