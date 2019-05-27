شكرا لقرائتكم مؤشر الأسهم القطرية يواصل الهبوط لليوم الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 9 ساعات في 26 مايو 2019 - اخر تحديث في 26 مايو 2019 / 20:31

واصل المؤشر العام للبورصة القطرية تراجعه خلال تعاملات اليوم (الأحد) التي شهدت ارتفاعا في معدلات الاداء مقارنة بالجلسة السابقة، إذ أنهى المؤشر جلسة اليوم فاقداً 0.34 في المئة من قيمته، تعادل 33 نقطة، هبوطا الى 9697 نقطة في مقابل 9731 نقطة اليوم السابق، لترتفع خسارة المؤشر منذ مطلع العام الى 5.84 في المئة.



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وطاول الهبوط أسعار 76 في المئة من الأسهم القطرية خلال تعاملات اليوم عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 31 شركة من أصل 41 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 8 شركات، واستقرت شركتان، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 537 بليون ريال بخسارة 835 مليوناً نستبها 0.16 في المئة.

أما عن الاجماليات، فنجد ارتفاعا قيمة الاسهم المتداولة 2 في المئة الى 298 مليون ريال في مقابل 292 مليونا، وصعدت الكمية المتداولة 15 في المئة الى 10.3 مليون سهم، في مقابل 8.9 مليون، بينما هبط عدد الصفقات المنفذة 8 في المئة الى 6935 صفقة في مقابل 7559 صفقة.

ونتيجة تراجع أسعار معظم الأسهم، طاول الهبوط 10 مؤشرات قطاعات بورصة، كان أكبرها خسارة مؤشر الخدمات بخسارة 1.50 في المئة الى 7685 نقطة، تلاه مؤشر النقل الهابط 1.15 في المئة، فيما بلغت خسارة مؤشر الاتصالات 0.65 في المئة الى 875 نقطة.

وحقق مؤشر العقارات رابع أكبر خسارة نسبتها 0.55 في المئة الى 1591 نقطة، تلاه مؤشر العائد الاجمالي الهابط 0.34 في المئة، تبعه مؤشر جميع الاسهم الخاسر 0.31 في المئة، بينما ارتفع مؤشر الصناعة 0.50 في المئة.