شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الأوراق» تغرم 6 شركات 300 ألف درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر
فرضت هيئة الأوراق المالية والسلع غرامات على ست شركات، بقيمة إجمالية بلغت 300 ألف درهم، منها أربع شركات مرخصة من قبل الهيئة، إضافة إلى مخالفتين خاصتين بشركات مدرجة في الأسواق المالية وأعضاء مجالس إدارة عاملين فيها.
وأعلنت الهيئة أنها فرضت على شركة الصفوة مباشر غرامة بقيمة 50 ألف درهم، فيما تكبدت شركة البروج للأوراق المالية غرامة 100 ألف درهم، لتكرار المخالفة ذاتها.
وخالفت الهيئة أيضاً شركة أراب غلوبال كوموديتيز ب 20 ألف درهم. وتلقت شركة إليميتس مخالفة بقيمة 10 آلاف درهم.وعلى صعيد الشركات المدرجة في الأسواق، غرمت الهيئة، شركة الاستشارات المالية الدولية 80 ألف درهم.
وحررت الهيئة كذلك مخالفة بقيمة 40 ألف درهم لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة.
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