الأسهم تتماسك وسط أداء هزيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

استهلت الأسهم المحلية أولى تعاملات الأسبوع بأداء باهت، مع ضعف واضح في مستويات السيولة التي لم تصل إلى 200 مليون درهم، بينما استقرت المؤشرات العامة للأسواق قرب إغلاقاتها السابقة.

جاء التماسك في سوق أبوظبي عند 4771.74 نقطة، بدعم من «أبوظبي التجاري»، بينما تقلصت خسائر مؤشر سوق دبي بنسبة 0.3% عند 2581.8 نقطة، نتيجة ارتفاعات «الإمارات دبي الوطني»، و«دبي الإسلامي».

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو التسييل في السوقين، بصافي استثمار بلغ 29.3 مليون درهم محصلة بيع ( 12.7 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي، و16.57 مليون درهم محصلة بيع في دبي).

وسجلت الأسهم سيولة بقيمة 182.8 مليون درهم، منها 118.3 مليون درهم في دبي، و64.5 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 93.93 مليون سهم، توزعت بواقع 74.13 مليون سهم في دبي، و19.8 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 52 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 22 شركة. ونزل مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.3% عند مستوى 2581.8 نقطة، متأثراً بنزول أسهم العقار والاستثمار والسلع والتأمين والاتصالات.

ونزل قطاع العقار بنسبة 1.7% بعد نزول سهم «إعمار العقارية» 2.71%، و«إعمار للتطوير» 0.53%، و«أرابتك» 5.26%، و«داماك» 0.67%، و«ديار» 1.59%.

وانخفض قطاع الاستثمار بنسبة 1.06% بفعل انخفاض سهم «دبي للاستثمار» 1.57%، و«سوق دبي المالي» 0.29%، في مقابل ارتفاع «شعاع كابيتال» 2.59%.

وفي المقابل، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.65% بعد ارتفاع سهم «الإمارات دبي الوطني» 0.45%، و«دبي الإسلامي» 1.01%.

وتماسك قطاع النقل مع ارتفاع سهم «العربية للطيران» 0.81%، و«الخليج للملاحة» 1.03%، فيما انخفض «أرامكس» 0.7%.

وتماسك مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند إغلاقه السابق 4774.74 نقطة، مع ارتفاع المؤشرات القطاعية للبنوك والطاقة والصناعة والسلع.

وزاد قطاع البنوك هامشياً بنسبة 0.03% مع ارتفاع «أبوظبي التجاري» 1.03%، فيما تراجع «أبوظبي الأول» 0.14%، و«أبوظبي الإسلامي».

وارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.12% مستفيداً من ارتفاع سهم «دانة غاز» 0.21% مع استقرار «أدنوك للتوزيع».

وعلى العكس، نزل قطاع الاتصالات 0.39% بنفس النسبة التي تراجعها سهم «اتصالات». كما نزل قطاع الاستثمار 0.48% بفعل نزول سهم «إشراق» 3.22%. وجاء ذلك مع استقرار سهمي «الدار» و«رأس الخيمة العقارية».

وتصدّر سهم «الإمارات دبي الوطني» التداولات بقيمة 36 مليون درهم، مغلقاً عند 11.05 درهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 18.67 مليون درهم، وأقفل عند 5.02 درهم، ثم سهم «داماك» الذي استقطب سيولة بقيمة 13.6 مليون درهم، مغلقاً عند 0.88 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدر سهم «أبوظبي الأول» التداولات بقيمة 31 مليون درهم، مغلقاً عند 13.88 درهم، تلاه سهم «دانة غاز» بسيولة بلغت 9.27 ملايين درهم، وأقفل عند 0.95 درهم، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات بقيمة 9.15 مليون درهم، مغلقاً عند 8.84 درهم.

وسجل سهم «المصرف الخليجي التجاري» الارتفاع الأكثر في سوق دبي، بنسبة 3.64% مغلقاً عند 0.57 درهم، وعلى العكس، نزل سهم «الاستشارات المالية الدولية» بنسبة 9.69%.

وكان أكبر الرابحين في أبوظبي، سهم «أغذية» مغلقاً عند 3.45 درهم، وفي المقابل، سجل سهم «إشراق» الانخفاض الأكثر بنسبة 3.22% وأغلق عند 0.39 درهم.

وعلى صعيد التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 29.3 مليون درهم محصلة شراء، منها 3.2 مليون درهم محصلة شراء العرب، و20.2 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و5.8 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 29.3 مليون درهم محصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم شركات «إعمار مولز»، و«الدار العقارية»، و«شعاع كابيتال»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم «داماك»، و«جي إف إتش»، و«أرابتك»، و«دانة غاز».

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو البيع في السوقين بصافي استثمار بلغ 1.32 مليون درهم محصلة بيع، منها مليون درهم محصلة بيع في دبي، و317 ألف درهم فقط، محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 1.32 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع مليون درهم محصلة شراء بدبي، و317 ألف درهم محصلة شراء بأبوظبي.