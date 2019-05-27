شكرا لقرائتكم خبر عن «الخزنة» تقلّص خسائرها والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت الخسائر الصافية لشركة الخزنة للتأمين إلى 4.4 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بخسارة قدرها 6.6 مليون في الفترة نفسها من العام 2018.

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