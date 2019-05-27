42 منشأة صناعية باستثمارات 12.3 مليار تباشر الإنتاج في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

حقق القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي تطورات لافتة خلال عام 2018 مع نمو قطاع الصناعات التحويلية بنحو 5.9% ودخول 42 منشأة صناعية حيز الإنتاج بقيمة استثمارات بلغت 12.3 مليار درهم، تزامناً مع ارتفاع الصادرات السلعية وتزايد عدد الرخص.

وسجل قطاع الصناعات التحويلية في الناتج الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة خلال عام 2018 ثالث أعلى معدل مساهمة على مستوى كافة الأنشطة غير النفطية وذلك بقيمة مضافة بلغت 49.3 مليار درهم مقارنة بعام 2017 التي بلغت 5.46 مليار درهم حسب البيانات الأولية لمركز الإحصاء أبوظبي محققاً معدل نمو بلغ 5.9% ما يعكس أهمية ودور هذا القطاع الرئيسي في المساهمة الفاعلة في تحقيق نمو ملحوظ لاقتصاد الإمارة غير النفطي خلال الأعوام الماضية حيث ارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 11.5% في عام 2017 إلى 12.1% في عام 2018.

جاء ذلك في تقرير مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي عن حركة نشاط القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي للعام 2018 والذي أفاد بأن عدد المنشآت الصناعية التي دخلت حيز الإنتاج في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي بلغ حوالي 42 منشأة صناعية بإجمالي قيمة استثمارية وصلت إلى 12.3 مليار درهم مقابل 37 منشأة خلال العام 2017 بإجمالي قيمة استثمارية وصلت إلى 5.2 مليار درهم وذلك بزيادة نسبتها 136.5% من حيث القيمة.

وأكد سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أهمية قطاع الصناعات التحويلية في تعزيز توجهات حكومة إمارة أبوظبي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز دور القطاعات غير النفطية في تدعيم النمو المستمر في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وأوضح أن القطاع الصناعي يعد ركيزة رئيسية مهمة في خطط الإمارة المستقبلية ورؤيتها نحو تعزيز مكانة أبوظبي الاقتصادية لتحقيق الريادة والمراكز المتقدمة في التنافسية الإقليمية والدولية بالإضافة إلى كونه أحد أهم القطاعات التي تعد رافداً مهماً ومساهماً فاعلاً ومستداماً للاقتصاد المحلي.

118 رخصة

وأوضح التقرير أن عدد الرخص الجديدة التي من المتوقع أن يتحول ترخيصها إلى إنتاج خلال الأعوام المقبلة بلغت خلال العام الماضي حوالي 118 رخصة بقيمة استثمار بلغت 2.3 مليار درهم وذلك مقابل 86 رخصة خلال عام 2017 وذلك بزيادة نسبتها 237% من حيث عدد الرخص، حيث من المتوقع أن تكون الزيادة في المصانع الصغيرة والمتوسطة.

وحسب التقرير شهدت صادرات قطاع الصناعات التحويلية معدلات نمو مرتفعة في العام 2018، إذ ارتفعت من نحو 22.8 مليار درهم في عام 2017 إلى 24.8 مليار درهم في عام 2018 بما نسبته 8.8%.

وأشار التقرير إلى أن هذه النتائج تعكس ارتفاع تنافسية منتجات الإمارة من السلع التجارية غير النفطية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، وذلك بفضل تحسن وتيرة أداء أنشطة الصناعة التحويلية في الإمارة خلال عام 2018 لتسجل أعلى معدل نمو من حيث القيمة المضافة على صعيد كافة الأنشطة الاقتصادية بعد نشاط الزراعة حيث بلغ 5.9% بالأسعار الثابتة.

وبالمقابل، شهد معدل نمو واردات قطاع الصناعات التحويلية ارتفاعاً في العام 2018، إذ ارتفعت من نحو 39 مليار درهم في عام 2017 إلى 41 مليار درهم في عام 2018 بنسبة نمو 5.2%.

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تنوع النشاط

وإجمالاً أفاد تقرير مكتب تنمية الصناعة للعام 2018 أن الرخص الصناعية المسجلة في إمارة أبوظبي تتوزع حسب نوع النشاط فالصناعات الإنشائية والزجاجية بلغت % 23.3 من إجمالي عدد الرخص والصناعات المعدنية 19.3% والصناعات الكيميائية 9.7% وصناعات المطاط والبلاستيك والألياف الزجاجية 9.5% وصناعات المعدات والآلات 8.7% وصناعات الأخشاب والورق7.9% والصناعات الغذائية 7.7% والصناعات الإلكترونية والكهربائية 3.2% وصناعات الطاقة والاستدامة 3.0% وصناعات المنسوجات والملبوسات والجلود 3.0% وصناعات الطباعة والإعلام 0.17% والصناعات العامة 4.3% من إجمالي عدد الرخص.

وأضاف أن إجمالي معاملات تراخيص الأنشطة الصناعية التي تم إنجازها خلال العام 2018 من قبل مكتب تنمية الصناعة بلغت 27,848 معاملة توزعت على 25,598 معاملة إعفاء جمركي و949 معاملة تجديد رخصة صناعية و806 معاملات لتعديلات فنية و393 معاملات دفع الرسوم و154 معاملة لتعديلات إدارية و125 معاملة إصدار رخصة صناعية جديدة.

39 ملياراً

وأكد أحمد هلال البلوشي المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب تنمية الصناعة أن المكتب يعمل على تنفيذ عدد من المبادرات التي تساهم في تطوير القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي من خلال تحسين بيئة الأعمال والتقليل من تكاليف التشغيل وزيادة الطلب على المنتج المحلي. وأوضح أن المبادرات تتكون من ثلاثة محاور، وهي: تأمين الطلب على المنتج الصناعي في إمارة أبوظبي بحيث يكون هذا المنتج مطلوباً محلياً ودولياً، و إعادة النظر في تكاليف الإنتاج من حيث المواد الأولية ورسوم الإيجار والخدمات الحكومية والعمالية، إلى جانب المحور الثالث المتعلق ببيئة الأعمال.

وأعلن البلوشي، عن زيادة الاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي بإمارة أبوظبي العام الماضي، إلى 39 مليار درهم، مقارنة ب 37.5 مليار درهم في عام 2017، منوهاً بأن إجمالي عدد المصانع المؤثرة في الناتج المحلي بلغت 809 مصانع، فيما توجد مصانع لا تزال قيد الإنشاء، في ظل المساعي لأن تكون تنافسية القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي من أفضل دول العالم.