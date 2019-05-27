ملخص الخبر

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **طرحت جيه إيه للمنتجعات والفنادق تقنية حديثة لتقليل هدر الطعام ضمن 7 من فنادقها، ومن المقرر أن تقلل بشكل كبير من هدر الطعام والأضرار التي تسببها مكبات النفايات على البيئة.

**تعتمد «أوتوترست»، وحدة بيع السيارات المستعملة المعتمدة متعددة العلامات التجارية التابعة لمجموعة عبد الواحد الرستماني، أعلى معايير الجودة في العناية بجميع سياراتها المعروضة عبر غسلها بدون ماء يومياً وفحصها بشكل دقيق وشامل.

**أعلن دلما مول، في أبوظبي عن إطلاق عرض «تسوق وقدها» الذي يمنح لاثنين من المتسوقين المحظوظين خلال شهر رمضان المبارك فرصة ربح سيارتين من نوع نيسان باترول الجديدة.

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