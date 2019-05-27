زحام في مراكز التأشيرات الموحّدة قبيل موسم الإجازات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبو ظبي:عماد الدين خليل

يشهد مركز طلبات التأشيرات الموحد في أبوظبي «في إف إس غلوبال»، إقبالاً متزايداً من المتعاملين لاستخراج التأشيرات لعدد من الدول، استعداداً لإجازات الصيف، وطالب المراجعون بإيجاد حلول للحد من مواعيد الانتظار الطويلة، التي تمتد إلى شهر للحصول إلكترونياً على موعد لتقديم الطلب للمركز، إلى جانب فترات الانتظار في المركز التي تمتد لساعات عدة لمقابلة الموظف المختص والتدقيق في الطلب والأوراق المطلوبة.

وقال عدد من المراجعين الذين التقتهم ”الخليج 365” في مركز استقبال طلبات التأشيرات إن مركزاً واحداً لاستلام طلبات التأشيرات لأغلبية السفارات الأجنبية لا يكفي، ويتطلب الأمر إنشاء مركز آخر، إلى جانب زيادة عدد الموظفين في المركز الحالي لتقليص أوقات انتظار المراجعين.

وأوضح محمد راشد، أحد المراجعين، أنه بعد انتهاء تعبئة نموذج طلب التأشيرة على الموقع الإلكتروني، تتفاوت المدة التي يحددها المركز لحجز المقابلة لتسليم الأوراق، فتتراوح من 10 إلى 20 يوماً وتمتد إلى شهر.

وتابع: «عندما قمت بالدخول إلى الموقع لملء نموذج طلب تأشيرة أخرى إلى فرنسا، تفاجأت بتعطل الموقع لمدة يومين، وعندما توجهت لمقر المركز، والانتظار مدة طويلة، اتضح لي أن هناك أوراقاً مطلوبة غير مدرجة على الموقع الإلكتروني، الأمر الذي اضطره إلى تأجيل موعد سفره لحين إتمام جميع الأوراق، مطالباً بتوفير كتيب خاص داخل الموقع لكل تأشيرة أجنبية باللغتين العربية والإنجليزية».

وأشار لؤي أحمد ومحمد منير، إلى أن موعد المقابلة بعد تعبئة نموذج استخراج تأشيرات دراسية إلى ألمانيا، استغرق 15 يوماً.وقال هاني جمال، إنه بسبب تضارب المواعيد لتغيير الأوراق اللازمة والازدحام عند تقديمه لاستخراج تأشيرة النرويج، اضطره إلى التردد على المركز 4 أيام متتالية.و قال فيناي مالهوترا، الرئيس التنفيذي لعمليات مجموعة «في إف إس غلوبال» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «إن المركز يستقبل أعداداً كبيرة من طلبات التأشيرات خلال شهر رمضان، نظراً لقرب موسم العطلات، وهذا يحدث كل عام في معظم مناطق العالم بدون استثناء، إلى جانب التزامنا بالجداول الزمنية الخاصة بتخليص المعاملات التي نستلمها، وفقاً للإرشادات التي تحددها الحكومات التي نتعامل معها».

وأضاف، أنه من المقرر إطلاق مركز جديد لتقديم طلبات التأشيرات في مركز التجارة العالمي في أبوظبي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك لمواكبة طلبات العملاء المتزايدة على السفر، كما سيوفر المركز للمسافرين من إمارة أبوظبي منصات مناسبة للحصول على تأشيرة ذات بنية تحتية موسعة، ما يضمن جودة الخدمات المحسنة وتقديم إجراءات سلسة للمتعاملين، والحد من الازدحام.

وأشار إلى أن الخدمات الأكثر تخصصاً التي تم إطلاقها، مثل: «خدمات التأشيرة على عتبة بابك، وتأشيرات الأولوية، والأولوية الفائقة، والتقديم في المراكز وخدمات برايم تايم، وتقديم الطلبات خارج ساعات العمل العادية، إضافة إلى خدمات التحميل الذاتي للوثائق»، كلها تهدف إلى تعزيز وتسهيل عملية تقديم الطلبات، والتخفيف من الضغط خلال فترة ذروة السفر والعطلات.

وأشار إلى أن الشركة تضم 3070 مركزاً لتقديم التأشيرات في 147 دولة عبر القارات الخمس؛ حيث أتمت أكثر من 199 مليون عملية حتى نهاية أبريل/‏نيسان الماضي على مستوى العالم.