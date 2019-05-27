شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للتأمين» ترفع رأسمالها إلى 570 مليوناً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين أن مجلس إدارتها سيصدر قراراً بالتمرير للموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 375 مليون درهم إلى 570 مليون درهم، عن طريق تحويل سندات إلزامية التحويل إلى أسهم، خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم غد.

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