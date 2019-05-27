شكرا لقرائتكم خبر عن سلالات الخيل تطبع جناح تركمانستان في «إكسبو 2020» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت تركمانستان عن تصميم مبتكر لجناحها الذي تعتزم بناؤه في معرض إكسبو 2020 دبي. وسيعرض الجناح الذي يظهر تراث تركمانستان بقوة أولويات التنمية، فضلاً عن التراث الثقافي الغني والمتميز ومن أبرزه خيول «الأكحل - تيكي» Akhal-Teke وهي إحدى سلالات الخيول العريقة من تركمانستان، التي تمثل شعاراً وطنياً للبلاد.

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